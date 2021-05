Córka Wiktora Zborowskiego pokazała nowego partnera

Liczne komentarze pod postem

Mężczyzna niezwykle przypadł do gustu fanom Hanny Zborowskiej, a pod zdjęciem zakochanych pojawiło się sporo komentarzy. "Nowy partner wydaje się bardziej dojrzały", "Haniu piękna z Was para, dużo miłości i szczęścia", "Ciacho. A, że Ty petarda to oczywiste" - piszą pod postem zachwyceni internauci.