Marianna Schreiber weszła w polemikę z Szymonem Hołownią. Bezskutecznie

- "'Nie patrz w górę' - co za totalna fura prawdy o dzisiejszych postawionych na głowie mediach (mówi to człowiek, który robił w mediach ćwierć wieku), o dzisiejszej, postawionej na głowie polityce (mówi to polityk z dwuletnim stażem), o tym, jak nauczyliśmy się wypierać to, co realne wirtualną gumą do żucia… To nie jest obraz, nie Mona Lisa, to jest lustro" - takie słowa na temat najnowszego filmu Adama McKaya zamieścił Szymon Hołownia.