Mariusz Czajka dziś jest szczęśliwy. "Zapowiadało się, że urnę mamy zakopię gdzieś pod płotem"

Mariusz Czajka po śmierci matki poprosił o wsparcie w zorganizowaniu jej pochówku. Przez pandemię stracił pracę, jego mama nie miała oszczędności. Zwrócił się o pomoc do internautów i zorganizował zbiórkę pieniędzy. "Jak powszechnie wiadomo, przez pandemię koronawirusa od marca 2020 do dziś teatry są zamknięte. Ja straciłem 138 przedstawień i praktycznie nie mam dochodów od 10 miesięcy. Mama miała emeryturę nauczycielską 1600 złotych i nie miała oszczędności. Ja mam same długi i już nie mam skąd pożyczać. Brakuje 8 tys. zł. i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam tego za co zrobić" – argumentował aktor. I przekonał się, że było warto poprosić o wsparcie.