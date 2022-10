Marka DOBRY SQUAD wspiera profilaktykę raka piersi i przeznacza na pomoc dla kobiet 10 proc. ze sprzedaży różowego batona PINK CHOCO BERRY

DOBRY SQUAD wspiera fundację SPA for Cancer

"Fundacja Spa for Cancer to organizacja non profit, której celem jest wspomaganie kobiet po przebytej chorobie nowotworowej w powrocie do pełni kobiecości. Nadrzędną ideą jest propagowanie kluczowej idei profilaktyki i wczesnej diagnostyki w skuteczności procesu leczenia. Fundacja podkreśla w swej codziennej działalności holistyczne podejście do powrotu do zdrowia wyrażone poprzez wsparcie mentalne, podkreślanie roli samoakceptacji. Warsztaty, metamorfozy, siostrzana więź. Wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia to nasza siła i moc" – Anna Hencka Zyser szefowa fundacji SPA for Cancer.