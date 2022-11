"Markowe prezenty taniej. mamy to!" – świąteczna kampania TK Maxx

Bohaterką tegorocznej kampanii TK Maxx jest młoda dziewczyna, którą poznajemy, gdy po wspólnym świętowaniu opuszcza rodzinny dom. Jej tata, choć docenia wspaniałe prezenty jakie otrzymał, jednocześnie martwi się, że były one dużym wydatkiem. Dziewczyna uspokaja go, stwierdzając, że "po prostu weszła do TK Maxx", gdzie markowe prezenty dostępne są w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce na świecie. Będący pod wrażaniem ojciec gratuluje swojej córce przybijając jej piątkę. Inicjuje to energiczny taniec bohaterki w rytm syntetycznego hitu Supernatural Marca Carrone z 1977. W tanecznym kroku dziewczyna przybija piątki ze wszystkimi, którzy gratulują jej znalezienia markowych prezentów taniej.