Marta Kubacka dodała urocze zdjęcie. Fani zachwyceni

W połowie marca Dawid Kubacki nieoczekiwanie zakończył wcześniej tegoroczny sezon i wrócił do Polski. Jak się okazało, jego żona Marta zasłabła w domu i w ciężkim stanie z powodów kardiologicznych trafiła do szpitala. Po miesiącu skoczek przekazał dobre nowiny, że wspólnie wrócili do domu, a szybką poprawę zdrowia żony określił, jako "cud". Poinformował także, że jego ukochanej wszczepiono kardiowerter, czyli tzw. rozrusznik serca i czeka ją jeszcze rehabilitacja.