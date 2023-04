Dawid Kubacki zdradził, co dolegało jego żonie. Paraliż ciała to jeden z wielu problemów

Dawid Kubacki podkreślił, że w tej chwili jego żona musi się oszczędzać i nie może wykonywać wszystkich prac domowych ze względu na swój stan zdrowia. "Żona nie może teraz jeździć samochodem. To się wszystko musi wyleczyć, ale później nie będzie do tego przeciwwskazań." Ukochana sportowca musi teraz także unikać sprzętów wykorzystujących pole magnetyczne, takich jak mikrofalówka lub płyta indukcyjna. "Taki problem to już nie problem, w porównaniu do tego co się wcześniej działo" - zaznaczył Kubacki.