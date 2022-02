Marta Manowska w skórzanej sukience. "Może nie powinnam udostępniać tego zdjęcia"

Marta Manowska ostatnie tygodnie spędziła w Ameryce Środkowej. Podróżowała z Robertem Bodziannym, zapalonym podróżnikiem, ale ich przygoda dobiegła końca. Teraz Manowska pojawiła się na ściance, przy okazji finału "The Voice of Senior". Zaskakuje jej opalenizna i zdjęcie, które wybrała do publikacji.