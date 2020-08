Martyna Wojciechowska wspomina wyprawę. Była w trzecim miesiącu ciąży

Martyna Wojciechowska w 2018 roku zdobyła Koronę Ziemi. Oznacza to, że podróżniczka zdobyła najwyższy szczyt każdego kontynentu. W 2002 zdobyła Mont Blanc i był to początek starań o elitarne podróżnicze osiągnięcie. Pięć lat później, w 2007 roku zdobyła Elbrus, uznawany za najwyższy szczyt Rosji i Europy.

Martyna Wojciechowska w ciąży zdobyła Elbrus

"Wpadłam w chmurę wyładowania elektrostatycznego! To jest coś takiego jak rozproszony piorun. Wyładowania czuje się na całym ciele, włosy są naelektryzowane, miałam wrażenie, że zaraz się usmażę", wspomina w swoim poście Wojciechowska i dodaje, że w momencie zrobienia fotografii była już w trzecim miesiącu ciąży.

"To by tłumaczyło, dlaczego dziś jest taka wysokoenergetyczna!" zażartowała podróżniczka i dziennikarka. Fani Wojciechowskiej są zachwyceni zdjęciem, choć jeden z nich żartobliwie napisał: "Zdjęcie mega, no ale nie zakochałbym się patrząc na nie".