Mary Komasa przez 13 lat starała się o dziecko. Dodała przejmujący wpis

Mary Komasa to jedna z najciekawszych postaci polskiej branży muzycznej. Każdy singiel wokalistki do duże wydarzenie artystyczne, dba ona bowiem nie tylko o kompozycje i teksty, ale także o całą oprawę wizualną. Jej wideoklipy to często małe dzieła sztuki. Nic dziwnego, w końcu Mary Komasa pochodzi ze słynnej artystycznej rodziny.