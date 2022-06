Marzy ci się wesele w namiocie? Poznaj wady i zalety takiego rozwiązania

Wszyscy widzieliśmy na filmach wesela organizowane w posiadłościach rodziny państwa młodych, gdzie pod namiotem wydzielona była przestrzeń ze stolikami oraz do tańca, otwarta na ogród wokół posiadłości. Ogród obsypany dekoracjami ślubnymi i bogaty w ławeczki i miejsca do odpoczynku, kameralnych spotkań i rozmów. Z roku na rok coraz więcej par w Polsce decyduje się na wynajęcie lub zakup namiotu weselnego, aby swój dzień ślubu i wesela przeżyć w jedyny, szczególny i niepowtarzalny sposób w jedynym, specjalnie na ten dzień wybranym i zaaranżowanym miejscu. Nie do powtórzenia. Nie do podrobienia.