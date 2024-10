Maść za 20 zł. Tania i skuteczna metoda walki z pajączkami

Pajączki, czyli rozszerzone naczynia krwionośne, to schorzenie dotykające wiele osób. Pojawiające się na skórze sine, fioletowe, a czasem brunatne sieci, nazywane również teleangiektazją, najczęściej widoczne są na nogach.

Pajączki to efekt rozszerzenia małych naczyń krwionośnych znajdujących się tuż pod skórą. Gdy krew nie płynie w nich prawidłowo, na skutek niewydolności zastawek żylnych lub innych zaburzeń krążenia, naczynia te zaczynają się powiększać i stają się widoczne gołym okiem.

Główne przyczyny powstawania pajączków to:

Najpopularniejszą metodą walki z pajączkami jest stosowanie specjalnych kremów i maści. Warto szukać preparatów zawierających naturalne wyciągi, takie jak te z kasztanowca czy pestek winogron. Substancje te wzmacniają naczynia krwionośne i wspomagają krążenie, co pomaga zmniejszyć widoczność pajączków.

Jednym z preparatów, na który warto zwrócić uwagę, jest maść arnikowa . To środek dostępny w większości aptek, kosztujący około 20 zł, który można stosować miejscowo, najlepiej od 1 do 4 razy dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza.

