Maskują brzuszek. Kobiety kochają ten element garderoby

Dlaczego warto zainwestować w marynarkę?

Obecnie marynarki są popularne, jak nigdy wcześniej. W trendach królują teraz te ścięte, oversizowe i w intensywnych kolorach. Często łączone ze spodniami do kompletu, tworzą stylowy garnitur, który coraz chętniej jest wybierany jako alternatywa dla sukienki. Marynarka to klasa sama w sobie. Outfity z nią można nosić do pracy czy na eleganckie wyjścia, lecz połączona z jeansami daje stylizację na wypad do miasta na lunch ze znajomymi. To bardzo uniwersalny element garderoby, w który warto zainwestować, również dlatego, że genialnie kryje brzuszek.