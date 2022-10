Grażyna Szapołowska nie boi się intensywnych kolorów. W tym płaszczu wygląda obłędnie

Soczysta pomarańcza w stylizacjach Ewy Wachowicz i Magdy Mołek

Intensywny pomarańcz modny w sezonie jesiennym 2022 pokochały także Ewa Wachowicz i Magda Mołek. Restauratorka do nagrania jednego z odcinków swojego programu kulinarnego zdecydowała się na gładką sukienkę o prostym kroju właśnie w tym odcieniu. Natomiast dziennikarka postawiła na zestaw w stylu smart casual, który łączy eleganckie elementy garderoby z tymi komfortowymi, które najczęściej nosimy na co dzień. Oversizową koszulę w pomarańczowym odcieniu dobrała do jeansowych dzwonów, które powróciły do mody w wielkim stylu. Outfit uzupełniła brązowymi butami na obcasach ze spiczastymi czubkami.