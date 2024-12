"Masowo pojawiają się w mieszkaniach". Tak pozbędziesz się rybików

Rybiki rozchodzą się po całych mieszkaniach, przedostając się przez wentylację, balkony i inne zakamarki. W przeciwieństwie do innych owadów nie gryzą, ani nie przenoszą chorób, jednak są sporym problemem, bo mogą spowodować zniszczenia.

Rybiki cukrowe wyróżniają się podłużnym kształtem i srebrnymi łuskami. Najczęściej można je zauważyć w nocy, gdy wychodzą w poszukiwaniu pożywienia. Ci niechciani lokatorzy lubią pojawiać się w ciepłych i wilgotnych przestrzeniach. takich jak łazienka. Jednak chętnie zaglądają również do kuchni, która pełna jest produktów spożywczych. Zjadają głównie węglowodany i słodkie rzeczy. Nie pogardzą także akcesoriami domowymi, pleśnią czy szczątkami innych owadów.

Rybiki nienawidzą ostrych zapachów, dlatego warto rozłożyć w domu takie przyprawy jak: miłorząb, cynamon lub rozmaryn. Świetnie sprawdzi się również sok z cytryny oraz olejki zapachowe, takie jak: cynamonowy, lawendowy, rozmarynowy, goździkowy oraz cytrusowy. Dobrą przynętą będzie również miód. Wystarczy nałożyć go na kawałek papieru i położyć na podłodze. Rybiki, których zainteresuje słodki zapach, przykleją się do niego i w łatwy sposób będzie można się ich pozbyć.

Dodatkowo jeśli w twoim mieszkaniu panuje wilgoć, warto zaopatrzyć się w jej pochłaniacze. Dzięki nim poziom wilgoci się zmniejszy, a rybiki nie będą chciały przebywać w suchych pomieszczeniach. Dobrze jest też zabezpieczyć wszystkie szczeliny, z których ewentualnie mogą się przedostawać do domu.

