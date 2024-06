Masz je w domu? Dziś są warte krocie

Kiedyś były jedynie przeznaczonymi do codziennego użytku niezbędnikami, dziś przeżywają prawdziwy renesans. Coraz więcej osób docenia dawny kunszt i pragnie mieć w domu choć kilka przedmiotów z "dawnej epoki", które zachwycają swoimi kształtami i jakością wykonania.

Niektórzy patrzą na dawne patery, talerze czy filiżanki sceptycznie, zastanawiając się wręcz, gdzie je oddać lub wyrzucić, by znaleźć miejsce na nowsze sprzęty. To błąd! Łowcy designerskich reliktów przeszłości są gotowi naprawdę sporo zapłacić za interesujące ich przedmioty.

Dla przykładu komplet pater w kształcie ryb, tak popularny w PRL-u dziś można znaleźć na aukcjach 1300 zł! Co ciekawe, w galeriach sztuki za pojedynczą "rybę" trzeba zapłacić już 700 zł. Dokładniej chodzi o zestaw pięciu naczyń zaprojektowanych Jana Sylwestra Drosta. Był to znany artysta plastyk, który specjalizował się we wzornictwie artystycznym. Projekt kilkuelementowego kompletu powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Potem od lat 70. były produkowane w znanej Hucie Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" w Dąbrowie Górniczej.