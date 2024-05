Filiżanki z PRL‑u są sporo warte. Sprawdź, czy nie masz ich w piwnicy

Porcelana z czasów PRL-u wyróżniała się unikalnymi wzorami, często przedstawiającymi sceny wiejskie, pracę na roli czy motywy ludowe. Główne ośrodki produkcji porcelany znajdowały się w Ćmielowie, Chodzieży, Bolesławcu i Włocławku . Wiele wzorów naczyń było tworzonych przez utalentowanych artystów i rzemieślników, a niektóre kolekcje były produkowane w bardzo ograniczonych ilościach, co czyni je dziś wyjątkowo cennymi i poszukiwanymi.

Miłośnicy designu z okresu PRL-u poszukują zestawu o nazwie "Dorota", który wykonany jest z ćmielowskiej porcelany. Za design tego serwisu odpowiada malarz, rzeźbiarz i projektant Lubomir Tomaszewski , który w 1956-1965 roku pracował w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i współpracował z Zakładami Porcelany "Ćmielów". To właśnie Tomaszewski stoi za oryginalnym i nietypowym kształtem zestawów "Dorota" oraz "Ina".

