Masz psa? Musisz uważać na tę roślinę

Wiele osób na świecie posiada psy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że trzymane przez nich w domach rośliny - lub te, które znajdują się w ich ogrodach, zagrażają ich zdrowiu, a nawet życiu. Właściciele psów od samego początku powinni wiedzieć, których roślin unikać, by ich zwierzę nie skończyło z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi.

W twoim domu znajduje się wiele roślin? A może często chodzisz ze swoim psem na spacery w miejsca, w których jest mnóstwo kwiatów? Jeżeli tak jest, powinieneś wiedzieć, że musisz być bardzo czujnym i uważać, by pies nie zjadł żadnego z nich.

Zacznijmy od kwiatów ciętych, które zagrażają zdrowiu psów. Do tych zalicza się w szczególności: goździki, lilie, tulipany, dalie, narcyzy, żonkile, konwalie i mieczyki.

Jeżeli chodzi o rośliny ogrodowe, te, których należy unikać, posiadając psa, to: lawenda, bukszpan, hortensja, hiacynt, chryzantema, rumianek, pelargonia, stokrotka czy tojad.

Jeżeli uwielbiasz bukiety ciętych kwiatów i rośliny ogrodowe, nie musisz rezygnować ze wszystkich. Niektóre z nich nie są szkodliwe dla zwierząt, dlatego spokojnie możesz je trzymać w domu lub zasiać w ogrodzie. Nie wywołają one żadnych niestrawności u psa.

Kwiaty, które są uznawane za bezpieczne dla psów, to: gerbery, róże i słoneczniki, ale również fiołek afrykański, palma, sępolia, haworsja pasiasta, peperomia i echeveria.

