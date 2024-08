Pies "biega" przez sen? Mało kto wie, co to oznacza

Pies to wyjątkowe stworzenie. Nie bez powodu mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Są wierne, oddane i kochające, a przy tym zabawne. Z pewnością nie raz widziałaś psa, który ujadał, "biegał" czy skomlał przez sen. Skąd bierze się takie zachowanie i co ono oznacza?

Dlaczego pies biega przez sen?

Mogłoby się wydawać, że sny są zarezerwowane tylko dla ludzi. Każdy, kto miał okazję przebywać z psem, nie raz zauważył, że zwierzę podczas snu zachowuje się, jakby coś mu się śniło. Porusza łapami tak, jakby właśnie biegał. Zdarza się, że wydaje z siebie dziwne dźwięki. W przypadku psów jest to skomlenie, warczenie bądź szczekanie.

Badania opublikowane na łamach Psychology Today udowodniły, że podczas snu przez mózg psa przechodzą takie same impulsy jak u człowieka. Dotyczy to dwóch faz snu, także REM, w której to występuje szybki ruch gałek ocznych oraz marzenia senne. Pies tak jak i człowiek przeżywa to, co przydarzyło mu się w ciągu dnia, dlatego też podczas snu wierzga łapami czy też szczeka. Jego zachowanie odzwierciedla to, co właśnie się mu śni.

Dlaczego pies kręci się przed snem?

Pozycja ciała podczas snu wiele mówi o przywiązaniu psa do właściciela. Większość czworonogów układa się kłębek, kręcąc się przy tym po posłaniu. To pozostałość po ich przodkach, którzy w ten sposób chronili swoje narządy wewnętrzne przed ewentualnym atakiem. Mimo to, niektóre psy zasypiają na plecach, odkrywając przy tym brzuch. Okazuje się, że robią tak wyłącznie te, które są zsocjalizowane i ułożone. Oznacza to, że czują się przy swoim właścicielu na tyle bezpiecznie, że nie muszą się osłaniać.

