Mateusz Janicki odwrócił się od Kościoła. Szczerze mówi o powodach

Mateusz Janicki to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Od kilku lat występuje w serialu "Na dobre i na złe", wcielając się w postać lekarza Michała Wilczewskiego, a ostatnio fani mogli go oglądać m.in. w takich produkcjach, jak "Nic na siłę", "Pan Samochodzik i templariusze" czy "Zielona granica". Można go również oglądać na deskach krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego.