Nastolatki się w nim kochały. Tak zmienił się Bartek Wrona

Bartek Wrona dołączył do zespołu Just 5 w marcu 1997 roku, gdy miał zaledwie 15 lat. To był pierwszy polski boysband, którego członków wyłoniono podczas castingu. Miał być wzorowany na słynnym na całym świecie zespole Backstreet Boys. Wrona miał to "coś", podobnie jak jego koledzy z Just 5: Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński oraz Robert Kryla. Młodzi chłopcy szybko stali się popularni w całej Polsce, a pierwszy album z ich muzyką pojawił się na rynku bardzo szybko, jeszcze w tym samym roku. "Kolorowe sny" były hitem, a pewnie większość z nas do dziś pamięta słowa piosenki i jest w stanie je zanucić.