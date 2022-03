Matylda Damięcka uderza w McDonald's. Powodem działalność firmy na terenie Rosji

Matylda Damięcka od momentu rozpoczęcia rosyjskiego ataku i wojny w Ukrainie nie przestaje publikować odnoszących się do tego grafik. Znana ze swoich dosadnych interpretacji, pokazała już, co sama sądzi o decyzji Władimira Putina, i jak odnosi się do kolejnych spraw z tym związanych - takich jak m.in. działalności grupy aktywistów-hakerów Anonymous. Teraz "komentuje" aferę dotyczącą firmy McDonald's.