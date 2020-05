Mąż oddaje oszczędności rodzicom. Agnieszka czuje się zawiedziona

"Jego rodzice nie są potrzebujący, nie przymierają głodem. On wysyła im pieniądze, a oni sponsorują swoja 40-letnią córkę, której mąż nie garnie się do pracy, żeby zapewnić byt rodzinie" - pisze autorka wpisu na naszym forum WP Kafeteria.

Agnieszka ostatnio poczuła się jeszcze bardziej rozczarowana, bo dowiedziała się, że mąż przelewa rodzinie również i te pieniądze, które ona z trudem odłożyła. "Ja nie po to sobie odmawiam i daje jemu, żeby on w tajemnicy wysyłał pieniądze swojej mamie" - uważa.

Internautki radzą Agnieszce stanowczo zaingerować w tę kwestię, ponieważ w sprawach finansowych każda ze stron powinna czuć się traktowana uczciwie. "Od początku powinnaś mieć wiedzę co dzieje się z kasą. Może to i dobrze, że rodzina się wspiera, ale źle, że to dzieje się poza tobą, jakbyś była wykluczona, a w sumie w jakiś sposób uczestniczysz w tym wszystkim" - pisze jedna z nich.