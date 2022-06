Meghan i Harry w "odrzutowcu oligarchów". Eksperci zarzucają im hipokryzję

Meghan i Harry w "odrzutowcu oligarchów"

Brytyjski dziennik "The Times" donosi, że prywatny odrzutowiec Bombardier Global 600, którym leciała para, to tzw. odrzutowiec oligarchów. Zdaniem Toma Quinna, eksperta firmy Royal, jest to maszyna zaprojektowana dla ludzi, którzy "niczym się nie przejmują". Co jest zaskakujące w przypadku Meghan i Harry'ego, którzy na każdym kroku wyrażają swoje zaniepokojenie zmianami klimatu.