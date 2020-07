Meghan Markle i Kate Middleton. Królewski ekspert wskazuje moment rozpoczęcia ich konfliktu

Tom Quinn twierdzi jednak, że księżne planowały utrzymywać bliskie relacje, ale oczekiwania jakie się wobec nich stawia, sprawiły, że na przyjaźń ostatecznie nie było szans. "Początkowo obie bardzo jej pragnęły. Później doszło do tego przykrego incydentu z tupaniem nogą i krzykami… I Kate się odcięła" – wyjaśnia. "Nie jest smutne to, że się nie przyjaźnią, lecz fakt, iż żyły pod tak dużą presją i niejako tę przyjaźń na nich wymuszano" – sądzi.

Jego zdaniem jedynym łącznikiem między kobietami byli ich mężowie. Quinn wspomina wspólny wypad Kate i Meghan na Wimbledon. "Wtedy jeszcze żartowały, że muszą bardzo uważać, by uśmiechać się do siebie przez cały czas, bo inaczej powiedzą, że się nie cierpią. Gdy spojrzymy na zdjęcia, starają się być wobec siebie serdeczne i stoją blisko siebie. Ale to było we wczesnym okresie ich znajomości, choć widać było już, że są zupełnie różnymi osobami i trudno wykrzesać im z siebie coś więcej, nawet jeśli są członkami tej samej 'firmy'" – ocenia ekspert.