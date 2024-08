Skradła show na parkiecie. Nagranie już jest hitem w sieci

Przy okazji pochwaliła się także swoimi tanecznymi umiejętnościami. Podczas jednego z pokazów tancerze nieoczekiwanie porwali ją na parkiet. Markle świetnie się bawiła, co potwierdzał nieschodzący z jej twarzy uśmiech.

W sieci pojawiło się nagranie nie tylko tańczącej Meghan Markle, ale również księcia Harry'ego. Brat księcia Williama energicznie poruszał ramionami oraz biodrami w rytm granej muzyki. W dodatku zdawał się przy tym być niezwykle zrelaksowany i wyluzowany, na co zwrócili również uwagę internauci.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!