Męskie majtki szybko dziurawią się w jednym miejscu. Wiadomo dlaczego

Męskie bokserki oraz slipy często szybko przecierają się w jednym konkretnym miejscu – na przednim szwie. Okazuje się, że istnieją powody, dzięki którym można wytłumaczyć to dziwne, a jednocześnie dość frustrujące zjawisko.

Dziury w majtkach to nic dziwnego - pojawiają się w trakcie eksploatowania bielizny. Okazuje się jednak, że w pewnych miejscach na majtkach o wiele łatwiej dochodzi do zniszczenia materiału. Widać to zwłaszcza w przypadku męskich bokserek czy slipek, które najczęściej przecierają się w okolicach przedniego szwu.

Dlaczego męskie majtki szybko się dziurawią?

Bywa to dosyć kłopotliwe, ponieważ nieestetyczne dziury pojawiają się już po kilku-kilkunastu założeniach. Dlaczego męskie majtki tak szybko dziurawią się w tym samym miejscu? Powodów może być kilka i są one bardzo proste do wyjaśnienia.

Jedną z przyczyn jest kiepskiej jakości materiał, z którego zostały wykonane majtki. W najbardziej skrajnych przypadkach już po pierwszym praniu widać, że są one uszkodzone. Ważne więc, żeby w sklepie nie decydować się na najtańszą bieliznę - to zły pomysł na oszczędzanie, ponieważ za chwilę będziemy musieli wydać znacznie więcej na kolejne pary majtek. O wiele lepiej kupić produkty nieco droższe, ale za to lepsze jakościowo.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dziury w męskich bokserkach. Oto powody

Powodem powstawania dziur w bokserkach może być też źle dobrany rozmiar. Jeśli mamy zbyt obcisłe i opięte majtki, mocno przylegające, podczas ruchu znacznie bardziej się obcierają, co sprawia, że szybciej powstają dziury i uszkodzenia w materiale. Najlepiej więc wybierać nieco luźniejsze egzemplarze - dzięki temu ich żywotność będzie dłuższa.

Inną przyczyną przecierania się jest zbyt wysoka temperatura, w której pierzemy bieliznę. To może osłabiać i niszczyć jej włókna, przez co na pewno nie będziemy cieszyć się majtkami długi czas.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!