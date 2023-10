"Mężem jestem do kitu". Mało kto wie, z kim jest związany

Krzysztof Hanke urodził się i wychował na Śląsku. Aktor zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki serialowi "Święta wojna". Nie jest to jednak jego jedyna rola. Zagrał również w "Kobietach mafii 2", a także w kilku odcinkach paradokumentu "Lombard. Życie pod zastaw".

W latach 80. wraz z Andrzejem Stefaniukiem oraz Ryszardem Siwkiem założył Kabaret Rak. 31 października 2023 roku aktor skończył 66 lat. Jak układało się dotychczas jego życie?

Postawił na marzenia. Wylądował na artystycznej uczelni

Miał zaledwie 12 lat, gdy napisał swoją pierwszą książkę. Kontrowersje wzbudzała jej tematyka. Powieść erotyczna nie spodobała się nauczycielom przyszłego aktora.

- W zasadzie to nie była powieść erotyczna, tylko poemat pornograficzny. Tak został oceniony przez nauczycieli. Nie było jedynek, więc dostałem dwójkę - wspominał aktor w czasie spotkania w konstancińskim domu kultury.

Aby uniknąć wojska, dorosły Hanke rozpoczął pracę w kopalni. - Kiedy wspominam pracę w kopalni, widzę przed oczami Alojzego Bartoszka, który powiedział, że jeśli przeżyję okres kandydacki, to się napije - mówił na spotkaniu z fanami w Hugonówce.

Później jednak i tak został wcielony do jednostki. Kiedy spełnił obywatelski obowiązek, skupił się na tym, co tak naprawdę chce robić w życiu. To zaprowadziło go do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Wraz z rodziną przepłynął Atlantyk

Jakiś czas temu Krzysztof Hanke zakupił jacht, którym wraz z najbliższymi wybrał się w podróż po Atlantyku. Serce aktora skradła Danuta, z którą doczekał się dwójki dzieci: Urszuli i Aleksandra. Dziś aktor jest nie tylko szczęśliwym mężem i ojcem, lecz także dziadkiem. Z żoną nie pojawia się na ściankach.

"Mam dobry kontakt z dziećmi. Spotykamy się i wzajemnie wspieramy. Jednak te najpiękniejsze lata z ich dzieciństwa, kiedy rosły i dojrzewały, miały najwięcej problemów, przejeździłem po świecie. Dużo występowałem i wiele rzeczy mi umknęło. Urszula charakterologicznie jest bardziej niż Olek podobna do mnie, jednak kocham je tak samo mocno" - podkreślił.

- Ojcem i dziadkiem jestem fantastycznym, a mężem do kitu. Bliscy mówią do mnie Hanek albo Krzysiek - cytuje go serwis dziendobry.tvn.pl.

