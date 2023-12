Miał 15 lat, gdy stał się gwiazdą. "Nagle wytykają cię palcami"

Choć Adam Fidusiewicz rozpoczął swoją karierę aktorską w 1995 roku, to rola, którą otrzymał pięć lat później, przyniosła mu prawdziwą sławę. W 2000 roku aktor wcielił się w Stasia Tarkowskiego w filmie "W pustyni i w puszczy". Miał wówczas 15 lat. Dziecięca kariera nie była dla niego łatwa. Jak wyjawił, nie był gotowy na to, co się wtedy stało.