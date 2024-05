Ma tętniaka aorty. Stan zdrowia uniemożliwił operację

Jakub Tolak dał się poznać widzom dzięki serialowi "Klan", gdzie wcielał się w syna Moniki Ross. W pewnym momencie postanowił jednak porzucić aktorstwo, by móc w pełni skupić się na podróżach kamperem. Niestety problemy ze zdrowiem sprawiły, że musiał na chwilę porzucić swój dotychczasowy styl życia.

Tolak zaraził się od córki opryszczką, przez co nie kwalifikuje się do operacji. Teraz aktor musi w pełni skupić się na wyleczeniu infekcji, by lekarze mogli niedługo zająć się jego aortą.