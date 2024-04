Miała 218 cm wzrostu. Kiedy zmarła, była w czwartym miesiącu ciąży

"Żyrafa", "wieża Eiffla", "wielkolud" - tak swego czasu przezywano Małgorzatę Dydek z powodu jej ponadprzeciętnego wzrostu. Mierząca 218 cm, Polka była uznawana za najlepiej blokującą graczkę w amerykańskiej lidze WNBA. To dzięki niej polskie koszykarki zdobyły złoty medal podczas Mistrzostw Europy w czerwcu 1999 roku.

Po podjęciu decyzji o "sportowej emeryturze", Małgorzata Dydek przeprowadziła się do Australii. - Jestem tam incognito. Ludzie mnie olewają, dają święty spokój. Nie słyszę chamskich odzywek jak w Polsce - przyznała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

21 maja 2011 roku Małgorzata Dydek trafiła do jednego ze szpitali w Brisbane, gdzie zmarła tydzień później. Koszykarka nagle się przewróciła i straciła przytomność. Lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej i robili wszystko, by ją uratować. Niestety, nie udało się. W mediach podano wówczas informację, że miała arytmię serca.

