Miała piękny głos, a uśmiech nigdy nie schodził z jej twarzy. Dziś mija 14 lat od śmierci Danuty Rinn

Kariera i życie osobiste artystki

Przeprowadzka do Warszawy przyniosła jej możliwości rozwoju i nową wielka miłość. W stolicy poznała Bogdana Czyżewskiego i zakochała się w nim bez pamięci. Połączyło ich gorące uczucie oraz pasja. Wspólnie występowali na stołecznych scenach. W trakcie związku z Czyżewskim powstały liczne przeboje: "Biedroneczki są w kropeczki", "Zapytaj o to moją mamę" i "Całujmy się".

- Decyzję o tym, kiedy odejść, trzeba podjąć we właściwym momencie. Czasem należy takiego odstawić i jeszcze kopnąć w cztery litery. Bogdan potrafił zrobić malutką dziurkę i wypić całą krew tak, że nie zostawał ślad - wyznała w jednym z wywiadów. To był jeden z najmroczniejszy okresów w jej życiu, zaznaczony depresją.

Danuta Rinn nigdy nie przejmowała się komentarzami dotyczącymi tuszy. Potrafiła żartować z siebie samej. Miała wielki dystans do rzeczywistości, za co pokochali ją fani. - Utyć boi się każda, tylko nie każda wie, co z tym zrobić. Prawdę mówiąc, miałam do wyboru: albo wykorzystać tę swoją cechę, albo zrezygnować z zawodu. Nie boję się śmieszności, gdy śpiewam o miłości, gdy śpiewam piosenkę liryczną lub dramatyczną. Po prostu zaakceptowałam siebie taką, jaką jestem - wyznała w jednym z wywiadów.