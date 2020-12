Joanna Przetakiewicz ma plan na sylwestra. Projektankta przywita Nowy Rok ze znajomymi

Joanna Przetakiewicz chętnie dzieli się informacjami na temat swojego życia i dokładnie planuje, co będzie robić również w okresie świąteczno-noworocznym. Niedawno pokazała wyjątkową choinkę i przygotowania do świąt, które z powodu pandemii spędzi w dużo mniejszym gronie jak w latach poprzednich. Teraz wyjawiła plany sylwestrowe.

Joanna Przetakiewicz o sylwestrowych planach

- Na sylwestra jedziemy do moich przyjaciół do Bysławka niedaleko Borów Tucholskich. Spędzimy tę noc we czwórkę, mamy przygotowany cały plan działania: będziemy razem gotować, oglądać filmy świąteczne - powiedziała Joanna Przetakiewicz.

Po Nowym Roku Joanna Przetakiewicz wraca do pracy

Po Nowym Roku jednak szynko planuje wrócić do stolicy i do licznych obowiązków zawodowych. - Po trzech dniach wracamy do Warszawy i wracamy do pracy - powiedziała w wywiadzie Joanna.