"Rząd chce zdyscyplinować Polaków". Tomasz Karolak krytykuje nowe obostrzenia

Tomasz Karolak ostro o kolejnych obostrzeniach

Wprowadzane zakazy i ograniczenia od miesięcy, wywołują przeróżne emocje i są mocno komentowane. Tym razem do zaistniałej sytuacji odniósł się Tomasz Karolak.

- Jestem zaskoczony, że te obostrzenia nie są wprowadzone w związku z koronawirusem, tylko po to, żeby Polaków troszeczkę ukrócić. Sam minister stwierdził, że w internecie wyczytał o zaproszeniach na służbowe wyjazdy, na wypoczynek służbowy. Myślę więc, że obostrzenia to próba zdyscyplinowania Polaków, a przecież z tego, co widzimy, nie ma obecnie jakiegoś znacznego wzrostu liczby zachorowań, bo wszyscy trzymają się wytycznych - mówił w wywiadzie.