Miała zaledwie 5 lat. Rodzice o ciąży dowiedzieli się w siódmym miesiącu

Oświadczenie to wywołało spore poruszenie oraz niedowierzanie. To przecież niemożliwe by pięciolatka była w ciąży. Jak mogło do tego dojść? By wyjaśnić tę przerażającą zagadkę, Lina została przewieziona do szpitala w Limie i poddana specjalistycznym badaniom, które pozwoliły rzucić więcej światła na jej przypadek.