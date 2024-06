Michalina Sosna w odważnym stroju. Wzrok przyciągają spodnie

Michalina Sosna to trochę "girl next door", która uwielbia swobodny casual. W jej garderobie nie brakuje T-shirtów z nadrukami, jeansów, skórzanych kurtek i sukienek w kwiatki. Jednak w przypadku wyjątkowych okazji wkłada szykowne stylizacje , którymi dzieli się oczywiście na instagramowym profilu, gdzie obserwuje ją prawie 100 tys. osób.

Pamiętacie czasy mikro topów i staników wkładanych pod marynarki? Wygląda na to, że jeszcze nie przeminęły. Michalina Sosna jest tego przykładem. Aktorka zaprezentowała czarny total look z marynarką zarzuconą nonszalancko na ramiona oraz topem z wiązaniem krzyżującym się pod biustem. Wygląda to z pewnością intrygująco.