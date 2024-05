Zrobiła zdjęcie w windzie. Jej stylizacja to mistrzostwo

Ale tym razem postawiła na stylizację z elementami, o których dawniej mówiono "gryzą się jak pies z kotem". Ale moda bywa przewrotna , a to co wczoraj uchodziło za obciach, jutro może być hitem. Tak jak zestawienie sportowych sneakersów i apaszki zakorzenionej w paryskim szyku.

Michalina Sosna na przekór zestawiła sportowy dół z elegancką górą. Kraciasta i dwurzędowa marynarka to model, który chwyci za serca miłośniczki stylu retro . Drobna krateczka ograna bazowymi odcieniami brązu, beżu i bieli to inwestycja na długie lata. Aktorka dopełniła stylizację apaszką w różowym kolorze, która odstawała od reszty, a tym samym wpisywała się w modny nurt łączenia kolorów z zupełnie innej bajki.

Mówiąc w wielkim skrócie - w nowym i wyjątkowo praktycznym trendzie chodzi o to, aby wyglądać tak, jakbyśmy nie mogły zdecydować się, czy z małą torebką pójść do teatru, czy może z wielką do warzywniaka. Wygląda na to, że Michalina Sosna wie, co w modzie piszczy.