Michalina Sosna w sportowym wydaniu. Co nosi latem zamiast legginsów?

Michalina Sosna jest aktorką teatralną, jednak prawdziwą popularność zyskała w zeszłym roku, gdy dołączyła do obsady "M jak miłość" . We flagowym "tasiemcu" produkcji TVP wciela się w Kamę, czyli nową ukochaną Marcina (Mikołaj Roznerski). Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Najczęściej i najchętniej pokazuje kulisy swojej pracy, jednak czasem dzieli się również momentami z życia prywatnego. Jej obserwatorki uwielbiają serię zdjęć w lustrze w windzie , które pojawiają się na InstaStories regularnie. Sosna chwali się w ten sposób codziennymi stylizacjami. I choć uwielbia casual, to ostatnio pokazała się w sportowym wydaniu.

Michalina Sosna postawiła na set, czyli gotowy komplet góry i dołu . To genialne rozwiązanie dla kobiet, które spędzają mnóstwo czasu przed szafą, główkując nad odpowiednimi zestawami. Aktorka wskoczyła w sportowy strój w jasnym odcieniu beżu. Składał się on z topu bez ramiączek i z zabudowanym dekoltem oraz kolarek , które są niczym innym jak skróconą wersją legginsów.

Również przylegają do ciała, ale kończą się przed kolanami. Trzeba też powiedzieć, że kolarki w ostatnich sezonach biją rekordy popularności . Zestawiane są nie tylko ze sportowymi górami. Fashionistki noszą je razem z bluzami, a nawet marynarkami. Sosna uzupełniła swój outfit trampkami oraz ulubioną torebką z wężowym motywem.

