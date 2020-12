Między księżną Dianą i księciem Karolem było 13 lat różnicy. Jak wpłynęła ona na ich relację?

Między głównymi aktorami najnowszego sezonu "The Crown" odzwierciedlającymi postać Diany i Karola, jest 6 lat różnicy. W rzeczywistości ta różnica wynosiła 13 lat. W kontekście rodziny Spencerów ta liczba nie była niczym wyjątkowym. Matka Diany, Frances Shand Kydd, miała 18 lat, kiedy poślubiła 30-letniego Johnniego Spencera (rozwiedli się w 1969 roku - przyp. red.). Starsza siostra Diany, Jane, miała 21 lat, kiedy poślubiła 37-letniego Roberta Fellowesa, prywatnego sekretarza królowej. Jeżeli chodzi o Karola – to już inna para kaloszy.

Kobieta "bez przeszłości"

Zanim doszło do zaślubin, Karol coraz bardziej dał odczuć młodej narzeczonej, że nie są do siebie podobni. Zauważał, że różnica wieku wpływa na ich relację, sposób postrzegania świata i priorytety. W jednym z filmów dokumentalnych Karol miał powiedzieć, że jego narzeczona jest piękna, ma doskonały gust, ale jest dzieckiem. Miał dodać, że nie wygląda, jakby skończyła szkołę, czy miała zostać mężatką. Publicznie wyrażał więc wątpliwości co do ich dopasowania.