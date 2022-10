Mieszka w Izraelu. Tak są tu postrzegane kobiety z Polski

Halacha [prawo żydowskie - przyp.red.] chroni kobiety. Widać to między innymi w kontrakcie małżeńskim, w którym mężczyzna zobowiązuje się do zapewnienia kobiecie dachu nad głową, jedzenia, odzienia oraz zaspokaja jej seksualne potrzeby. Jeśli o to nie zadba, kobieta ma pełne prawo udać się do sądu rabinicznego i wymusić rozwód. Co ciekawe, mężczyzna powinien wybierać kobietę zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Standard jej życia nie może zostać obniżony z powodu zawarcia małżeństwa.