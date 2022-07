Zgotował swoim córkom piekło. "Potwór w ludzkiej skórze"

Nie rekomendowałbym czytania mojej książki podczas wakacji w Dubaju. Szejk Muhammad nie toleruje krytyki wobec swojej władzy. Mieszkańcy nie mają tam prawa do swobodnego wyrażania myśli. To samo dotyczy turystów, choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Wystarczy jeden nieuważny ruch lub wypowiedź i można trafić do celi na 10 lat. Powód? Obnoszenie się z orientacją seksualną czy uprawianie pozamałżeńskiego seksu. W Dubaju to kobieta zgłaszająca gwałt trafia do więzienia, w którym nierzadko stosuje się wobec osadzonych tortury.