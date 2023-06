Miętowa innowacja od Herbapolu! Nowy wariant smakowy cukierków czyszczących język

Szukasz prostego, efektywnego sposobu na uzupełnienie prawidłowej higieny jamy ustnej? Chcesz zapewnić sobie świeży oddech w każdym momencie dnia? Herbapol znalazł na to skuteczne i innowacyjne rozwiązanie, a są nim cukierki czyszczące język! To jedyny taki produkt na rynku, który działa niczym peeling dla języka, ścierając z niego osad i bakterie – a to one są jedną z przyczyn nieświeżego oddechu. Funkcjonalność cukierków wynika z ich unikatowych składników: zmielonych nasion lnu oraz cynku. Teraz do znanych już czterech wariantów smakowych cukierków dołącza przyjemnie odświeżająca nowość, czyli Mięta! Co warte podkreślenia, jej smak opiera się wyłącznie na naturalnych olejkach miętowych.