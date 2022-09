Mikrodermabrazja w... słoiku. Daje efekty, jak profesjonalny zabieg

Mikrodermabrazja w słoiku

Tołpa pokusiła się o stworzenie kosmetyku, dającego podobne efekty, jak zabieg kosmetyczny. Nazwała go dosłownie mikrodermabrazją w słoiku. Skład, jak to w przypadku tej marki zazwyczaj bywa, jest aż w 98% naturalny, liczy tylko 11 pozycji, z czego siedem jest pochodzenia naturalnego. Wśród nich znajduje się oczywiście substancja złuszczająca – alumina. Nie mylcie jej z aluminium! Alumina to inaczej korund – jeden z najtwardszych minerałów występujących w przyrodzie. Dodawany jest m.in. do przezroczystych produktów kosmetycznych, aby uczynić je bardziej nieprzepuszczalnymi dla światła i do pudrów, by je utwardzić. Korund pełni także funkcję ścierną, ułatwia usuwanie złuszczonego naskórka. Dlatego używany jest także do mikrodermabrazji w salonach kosmetycznych (mikrodermabrazja korundowa) i został użyty także w kosmetyku do mikrodermabrazji od Tołpy. Alumina to w 100% bezpieczny, naturalny i niealergizujący składnik. Poza nią na liście składników mikrodermabrazji w słoiku są substancje nawilżające – gliceryna, olej jojoba i roślinna glukoza oraz torf tołpa® – multiroślinny antyoksydant, który naturalnie chroni i wzmacnia skórę wrażliwą.