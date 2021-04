Miłość Nie Wyklucza o akcji billboardowej „Kochajcie mnie, mamo i tato”. To zaległa praca domowa, którą musi odrobić cała Polska

Wyjechałam kiedy miałam 12 lat z rodzicami. W wieku 14 lat wiedziałam już, że nie jestem hetero, jednak mimo wszystko rozważałam powrót do Polski na studia. W tym momencie wyjazd na wakacje na dłużej niż 3 tygodnie to już duży psychiczny wysiłek. Nie wyobrażam sobie, by kiedykolwiek wrócić do miejsca, które kiedyś miałam odwagę nazywać domem.