Mimo wielu różnic są ze sobą od 40 lat. "Zobaczyłem w niej partnerkę na całe życie"

"Nagle wpada blondynka z rozwianym włosem i pyta: - A ta Nasza Basia Kochana, to kto? - Mówię: - To ja. Ona zaś: - A reszta gdzie? A ja: - Reszta idzie, to są artyści! I to była właśnie Ewa, moja obecna żona, która wywodziła się z ruchu studenckiego" - wspominał Cygan w wywiadzie, który pojawił się na archiwumandrzejamolika.pl.