Kiedyś byli nierozłączni. Związek Edyty Górniak i Dariusza Krupa skrywał jednak wiele mrocznych tajemnic

- Moje dzieciństwo było bardzo krótkie i takie "ubogie" w znaczeniu emocji, to dla mnie zawsze rodzinność była czymś niedoścignionym. Jak poznałam ojca Allana to on miał bardzo dużą rodzinę. Ja się zakochałam w tej rodzinie, nie w tych ludziach, bo nie zdążyłam ich poznać tak naprawdę, ale jakby w tym obrazku, że gdybym wyszła za mąż, to miałabym te wszystkie ciocie, babcie, to wszystko czego nie miałam. Ja po prostu poszłam tak trochę na oślep. On mnie oczarował w taki sposób, że powiedział: "jeśli ty jesteś gotowa, to ja chcę mieć dziecko, psa, dom i niedziele ze wszystkimi". I ja tak: "och, naprawdę? Okay". Poszłam za rodzinnością - wokalistka zdradziła w programie "My Way".