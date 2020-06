Ministerstwo Zdrowia nieugięte. Ignoruje rekomendacje WHO ws. pigułek "po"

Posłanki Aleksandra Gajewska, Monika Wielichowska i Barbara Nowacka zwróciły się z interpelacją do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dostępności antykoncepcji awaryjnej, m.in. tabletek ellaOne. Od trzech lat są one dostępne wyłącznie na receptę, co wywołało falę sprzeciwu zarówno ze strony wielu kobiet, jak i lekarzy.