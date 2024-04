Ministra edukacji ma się o co martwić. "Bomba wybuchnie zaraz"

Niezależnie od ilości uczniów placówki edukacyjne wymagają takich samych opłat za prąd, wodę czy ogrzewanie. Niż demograficzny to nie odległa przyszłość. Na wsiach już dochodzi do likwidacji małych szkół. Tam, gdzie się da, trwa łączenie szkół podstawowych z przedszkolami lub liceum z technikum.

Problem pojawia się także w kwestii ilości nauczycieli. W dużych miastach, w ciągu najbliższych dwóch lat, nauczyciele mogą stracić większość możliwości do zarabiania na nadgodzinach, które do tej pory były dla nich metodą na podniesienie pensji. W związku z kryzysem kadrowym nadgodziny często stały się dla nauczycieli nadmiernym obciążeniem, zmuszając ich do pracy na poziomie półtora etatu, a w ekstremalnych przypadkach nawet do 40 godzin tygodniowo spędzanych na nauczaniu.