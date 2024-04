Nowacka o prawach ucznia. "Za moich czasów waliło się dzieci kijem czy linijką"

Przyznała też, że obecny program nauczania jest przeładowany i konieczne jest pogodzenie się z tym, że każde dziecko ma inne predyspozycje. - Trzeba się też pogodzić z tym, że większość dzieci nie będzie geniuszami jednocześnie z matematyki, fizyki, historii i języka polskiego. Jedni będą mieli predyspozycje do tego, inni do czegoś innego i niech się rozwijają intensywnie w tym, w czym są dobrzy. Nie możemy ich dłużej tłamsić i zmuszać do kucia czegoś, co w dzisiejszym świecie nie jest potrzebne - stwierdziła.