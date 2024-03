Mocne słowa o Hołowni. Kotula nie gryzła się w język

- (Projekty ustaw - przyp. red.) będą procedowane za miesiąc. W mojej ocenie ten miesiąc jest potrzebny po to klasie politycznej, żeby nie doprowadzić do tego, że one wszystkie zostaną wyrzucone w powietrze - tłumaczył mediom marszałek Szymon Hołownia, który zdecydował, że projekty ustaw o aborcji będą procedowane po pierwszej turze wyborów samorządowych. Jego decyzja nie spodobała się m.in. posłankom Lewicy, które są oburzone przedłużaniem prac nad ustawami dotyczącymi praw kobiet.